Блинкен обсудил Украину, Тайвань и COVID-19 с главой МИД Австралии

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен в рамках деловой встречи в Ливерпуле обсудил с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн ситуацию на Украине, в Тайване и борьбу с пандемией коронавируса.

«Они выразили обеспокоенность по поводу продолжающейся агрессии России против Украины и вновь заявили о поддержке мирного решения проблем между двумя сторонами Тайванского пролива, не прибегая к угрозам или принуждению», — говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса.

Он отметил, что дипломаты подтвердили приверженность совместным усилиям в регионе по восстановлению экономики и борьбе с пандемией. 

Блинкен и Пейн также отметили необходимость скорейшего одобрения Сенатом Конгресса США кандидатуры посла Соединённых Штатов в Канберре с учётом «общих проблем, с которыми сталкиваются обе страны».

В прошлый раз дипломаты встречались в ноябре для обсуждения сотрудничества в рамках AUKUS и углубления сотрудничества с другими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе.

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