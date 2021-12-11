В Британии за сутки выявили 633 случая омикрон-штамма

В Великобритании за сутки выявили 633 случая омикрон-штамма коронавируса.

Как сообщает Sky News, подавляющее большинство из них (618 случаев) выявлены в Англии, ещё 11 — в Шотландии, и по два — в Уэльсе и Северной Ирландии.

В пятницу в Великобритании было выявлено 448 случаев омикрон-штамма.

Общее число случаев инфицирования «омикроном» в стране достигло 1898.

Всего в Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 54 073 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 10 771 444.