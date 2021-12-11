Израильская армия начала учения на юге страны по боевой координации логистических частей и сухопутных сил, которые включают мобилизацию резервистов.

«Во время учений будет происходить оживлённое перемещение сил ЦАХАЛ, транспортировка оружия и тяжёлой военной техники по всей стране», — приводит РИА Новости сообщение армейской пресс-службы.

Уточняется, что в учениях также примут участие тысячи резервистов, которые получат вызов в ближайшие часы и будут зачислены в свои части.

Отмечается, что главная задача учений — проверка готовности и компетентности ЦАХАЛ в области материально-технического обеспечения и мобилизации резервов.