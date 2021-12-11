В Госдепе анонсировали визит помощника госсекретаря США в Москву
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«Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13—15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями власти», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, затем Донфрид отправится в Брюссель, где 15—16 декабря состоятся консультации с партнёрами США по ЕС и НАТО.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в настоящее время новый визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию не планируется.
В октябре Нуланд в ходе визита в Россию назвала конструктивными встречи с коллегами в российском МИД.