В Госдепе анонсировали визит помощника госсекретаря США в Москву

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в период с 13 по 15 декабря посетит с официальным визитом Москву и Киев. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13—15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями власти», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, затем Донфрид отправится в Брюссель, где 15—16 декабря состоятся консультации с партнёрами США по ЕС и НАТО.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в настоящее время новый визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию не планируется.

В октябре Нуланд в ходе визита в Россию назвала конструктивными встречи с коллегами в российском МИД.