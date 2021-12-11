Главами СДПГ избрали Заскиа Эскен и Ларс Клингбайль

Главой Социал-демократической партии Германии на съезде переизбрана Заскиа Эскен, вторым сопредседателем выбран генеральный секретарь Ларс Клингбайль.

Как сообщает ТАСС, за Эскен проголосовали 76,7% делегатов, за Клингбайля — 86,3%. Всего голоса отдали 606 участников съезда.

СДПГ победила на выборах в Бундестаг, прошедших 26 сентября, и выдвинула в канцлеры Олафа Шольца.

В беседе с RT аналитики, комментируя вступление Шольца в должность главы правительства Германии, высказали мнение, что новому канцлеру придётся учитывать позиции других партий в коалиционном правительстве ФРГ при выстраивании своего политического курса, в том числе в отношении России.