Главами СДПГ избрали Заскиа Эскен и Ларс Клингбайль
- Reuters
Как сообщает ТАСС, за Эскен проголосовали 76,7% делегатов, за Клингбайля — 86,3%. Всего голоса отдали 606 участников съезда.
СДПГ победила на выборах в Бундестаг, прошедших 26 сентября, и выдвинула в канцлеры Олафа Шольца.
В беседе с RT аналитики, комментируя вступление Шольца в должность главы правительства Германии, высказали мнение, что новому канцлеру придётся учитывать позиции других партий в коалиционном правительстве ФРГ при выстраивании своего политического курса, в том числе в отношении России.