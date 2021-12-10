В ОП прокомментировали заявление МИД Польши о противостоянии «Северному потоку — 2»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление МИД Польши о попытках закрыть «Северный поток — 2».

«Ничего удивительного в заявлении польской стороны нет. Они были в самом начале одними из самых активных противников реализации «Северного потока — 2», — считает эксперт.

Он выразил уверенность, что газопровод важен с экономической точки зрения для Германии.

«У Польши очень противоречивое отношение к Германии, и понятно, что её экономическое усиление и энергетическая независимость поляков будут раздражать», — высказался Данюк.

Он также отметил, что Варшава изначально пыталась «вставлять палки в колёса» и, помимо участия в сертификации, неоднократно запрашивала у Европарламента и Еврокомиссии документы по «Северному потоку — 2», «чтобы найти препоны для реализации».

«У них ничего не получилось. В данном случае заявление Польши говорит о том, что они бессильны. Они будут пытаться хотя бы имитацией бурной деятельности показать, что они субъект, что они могут что-либо противопоставить «Северному потоку — 2» внутри ЕС», — добавил он.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау на пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок заявил, что власти Польши намерены добиваться закрытия проекта «Северный поток — 2».