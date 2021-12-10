Куба поддерживает усилия России по противодействию расширению НАТО

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана поддерживает усилия Москвы по противодействию расширению НАТО на восток.

Об этом он заявил на заседании Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

«Мы также присоединяемся к усилиям президента Российской Федерации Владимира Путина в попытках остановить продвижение НАТО к границам России», — приводит ТАСС его слова.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, в то время как НАТО хочет превратить её в «Московию».