Куба поддерживает усилия России по противодействию расширению НАТО

Короткая ссылка
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана поддерживает усилия Москвы по противодействию расширению НАТО на восток.
Куба поддерживает усилия России по противодействию расширению НАТО
  • Reuters

Об этом он заявил на заседании Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

«Мы также присоединяемся к усилиям президента Российской Федерации Владимира Путина в попытках остановить продвижение НАТО к границам России», — приводит ТАСС его слова.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, в то время как НАТО хочет превратить её в «Московию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить