Илон Маск: подумываю бросить работу и стать инфлюенсером
Глава SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск сообщил в Twitter, что подумывает «бросить работу» и стать блогером.
- AP
«Подумываю о том, чтобы бросить работу и стать инфлюенсером на полной ставке. Что думаете?» — написал он.
В конце ноября глава SpaceX сообщил сотрудникам о риске банкротства компании из-за кризиса в разработке ракетных двигателей Raptor.
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