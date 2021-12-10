Илон Маск: подумываю бросить работу и стать инфлюенсером

Глава SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск сообщил в Twitter, что подумывает «бросить работу» и стать блогером.

«Подумываю о том, чтобы бросить работу и стать инфлюенсером на полной ставке. Что думаете?» — написал он.

В конце ноября глава SpaceX сообщил сотрудникам о риске банкротства компании из-за кризиса в разработке ракетных двигателей Raptor.