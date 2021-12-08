Политолог Камкин прокомментировал избрание Шольца новым канцлером Германии

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с RT рассказал, каких изменений в политике стоит ожидать после назначения социал-демократа Олафа Шольца на должность канцлера ФРГ.

«Что касается смены политических вех, связанных с приходом новых политических сил во власть, мы помним, что раньше была «большая коалиция», в которую входили социал-демократы, сейчас во власть пришли новые силы — СВДП и «Зелёные». Это, конечно, нанесёт определённый отпечаток на внешнюю и внутреннюю повестку Германии», — сообщил Камкин.

По его мнению, в глобальном плане политические векторы ФРГ не изменятся. Германия будет по-прежнему привержена особому режиму трансатлантических отношений, считает эксперт.

«Безусловно, внешняя и внутренняя политика «позеленеет» под воздействием партии «Зелёные». Они требуют скорейшего выхода из угольной генерации. Изначально дата выхода была назначена на 2038 год, «Зелёные» требуют сократить её аж на девять лет. Они также требуют перехода на бескарбоновый автомобильный и авиационный транспорт к 2040—2050-м годам… По сути, мы видим наметившийся вектор перехода к новому технологическому укладу», — рассказал Камкин.

Как утверждает специалист, ждать радикальных изменений в сфере внешней политики Германии на восточном направлении не стоит.

«Шольц — это не Вилли Брандт. Вряд ли стоит ожидать нового Московского договора или каких-то прорывов в диалоге Москвы и Берлина», — заявил политолог.

На восточном направлении, по словам Камкина, скорее, будут прослеживаться линия разновекторности и попытка сохранить баланс между Москвой, Киевом и другими политическими игроками. Он также отметил, что существенных перемен в отношениях с Россией не предвидится — ни негативных, ни позитивных.

«Шольц — это такой технократ, который будет вести политику маленьких шагов, но уверенного курса», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно об избрании депутатами бундестага новым канцлером Германии социал-демократа Олафа Шольца.