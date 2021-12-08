Генсек ООН самоизолировался после контакта с инфицированным COVID-19
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По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, у Гутерреша отсутствуют симптомы заболевания. ПЦР-тест на коронавирус оказался отрицательным.
«В целях предосторожности он отменил все свои контакты и будет работать из дома до тех пор, пока не сдаст тест в четверг, 9 декабря», — сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе стало известно, что Гутерреш прошёл ревакцинацию от коронавируса бустерной дозой вакцины.
По словам пресс-секретаря генсека ООН, процедуре предшествовали сомнения, связанные с некоторыми проблемами со здоровьем у 72-летнего Гутерреша.