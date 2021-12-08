Генсек ООН самоизолировался после контакта с инфицированным COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш самоизолировался как минимум до 9 декабря после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, у Гутерреша отсутствуют симптомы заболевания. ПЦР-тест на коронавирус оказался отрицательным.

«В целях предосторожности он отменил все свои контакты и будет работать из дома до тех пор, пока не сдаст тест в четверг, 9 декабря», — сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что Гутерреш прошёл ревакцинацию от коронавируса бустерной дозой вакцины.

По словам пресс-секретаря генсека ООН, процедуре предшествовали сомнения, связанные с некоторыми проблемами со здоровьем у 72-летнего Гутерреша.