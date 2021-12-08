РИА Новости: в Бразилии ввели карантин для непривитых туристов

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Власти Бразилии обязали непривитых от коронавирусной инфекции туристов соблюдать пятидневный карантин.
РИА Новости: в Бразилии ввели карантин для непривитых туристов
  • Reuters
  • © Jose Luis Gonzalez

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По истечению срока карантина турист должен сдать ПЦР-тест на коронавирус. В случае, если он будет отрицательным, путешествие по стране можно будет продолжить.

Отмечается, что тест потребуется и по прилёту в Бразилию — его необходимо сдать за 72 часа.

По словам главы Минздрава Бразилии Карлуса Альберту Франку Франса, более 60% населения страны полностью привито от коронавирусной инфекции.

Правительство уже распространило более 360 млн доз вакцин.

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