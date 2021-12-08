РИА Новости: в Бразилии ввели карантин для непривитых туристов
- Reuters
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По истечению срока карантина турист должен сдать ПЦР-тест на коронавирус. В случае, если он будет отрицательным, путешествие по стране можно будет продолжить.
Отмечается, что тест потребуется и по прилёту в Бразилию — его необходимо сдать за 72 часа.
По словам главы Минздрава Бразилии Карлуса Альберту Франку Франса, более 60% населения страны полностью привито от коронавирусной инфекции.
Правительство уже распространило более 360 млн доз вакцин.