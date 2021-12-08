РИА Новости: в Бразилии ввели карантин для непривитых туристов

Власти Бразилии обязали непривитых от коронавирусной инфекции туристов соблюдать пятидневный карантин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По истечению срока карантина турист должен сдать ПЦР-тест на коронавирус. В случае, если он будет отрицательным, путешествие по стране можно будет продолжить.

Отмечается, что тест потребуется и по прилёту в Бразилию — его необходимо сдать за 72 часа.

По словам главы Минздрава Бразилии Карлуса Альберту Франку Франса, более 60% населения страны полностью привито от коронавирусной инфекции.

Правительство уже распространило более 360 млн доз вакцин.