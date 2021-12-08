Уроженка СССР отказалась от назначения в Минфин США

Уроженка СССР, выпускница МГУ Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в Минфине США, следует из заявления президента США Джо Байдена.

«Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать её кандидатуру на должность главы управления валютного контроля», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

По словам Байдена, Омарова «воплотила в жизнь американскую мечту», иммигрировав в США из Советского Союза.

Она работала в Министерстве финансов Соединённых Штатов во время президентства Джорджа Буша, и, как отметил действующий американский лидер, Омарова обладает большим опытом в сфере финансового регулирования.

По данным РИА Новости, на слушаниях в сенате уроженка СССР подверглась резкой критике из-за своего происхождения. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди спросил, следует её называть профессором или «товарищем».