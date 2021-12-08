Уроженка СССР отказалась от назначения в Минфин США
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«Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать её кандидатуру на должность главы управления валютного контроля», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Белого дома.
По словам Байдена, Омарова «воплотила в жизнь американскую мечту», иммигрировав в США из Советского Союза.
Она работала в Министерстве финансов Соединённых Штатов во время президентства Джорджа Буша, и, как отметил действующий американский лидер, Омарова обладает большим опытом в сфере финансового регулирования.
По данным РИА Новости, на слушаниях в сенате уроженка СССР подверглась резкой критике из-за своего происхождения. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди спросил, следует её называть профессором или «товарищем».