Лавров: Россия будет поставлять вооружения для борьбы с терроризмом в Сахаро-Сахели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит поставлять вооружения для борьбы с терроризмом и наркотрафиком в Сахаро-Сахельском регионе.

Об этом он рассказал по итогам переговоров с главой МИД Чада.

«Мы будем поддерживать и далее этот процесс поставками наших вооружений, соответствующей техники, подготовкой кадров, в том числе подготовкой кадров миротворцев», — сказал Лавров.

Лавров провёл переговоры с главой МИД Республики Чад Махаматом Зэном Шерифом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы взаимного сотрудничества в ряде сфер, а также подготовку к проведению саммита Россия — Африка в 2022 году. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.