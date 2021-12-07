Сергей Лавров в рамках турне посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко

Глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье, 12 декабря, начнёт турне, в рамках которого посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко.

Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Через несколько дней (состоится) поездка Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел, на Ближний Восток, в Северную Африку... В воскресенье — понедельник... — поездка в Израиль, Палестину, Алжир, Марокко», — цитирует его РИА Новости.

В Марокко, кроме встречи с руководством королевства, пройдёт заседание Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел.