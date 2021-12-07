Китай примет решительные меры в ответ на дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Китай примет решительные меры в ответ на дипломатический бойкот США Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, китайская сторона уже сделала Вашингтону строгое представление.

«Китай выражает своё резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он не уточнил, какие именно меры Китай намерен принять.

Чжао Лицзянь при этом подчеркнул, что «США заплатят за ошибочные действия».

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

При этом американские спортсмены примут участие в предстоящих Играх.