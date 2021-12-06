Песков прокомментировал предстоящий разговор Путина и Байдена по закрытой линии видеосвязи
- AP
«Ещё при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях оставалось, удалось достичь договорённости о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высшем и высоком уровне между двумя странами. Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что к настоящему моменту решили задействовать эту линию.
«Тем более что она позволяет говорить на самые закрытые темы», — подытожил представитель Кремля.
Разговор президентов России и США по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря.