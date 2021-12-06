Песков прокомментировал предстоящий разговор Путина и Байдена по закрытой линии видеосвязи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT Илье Петренко прокомментировал предстоящий разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Ещё при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях оставалось, удалось достичь договорённости о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высшем и высоком уровне между двумя странами. Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что к настоящему моменту решили задействовать эту линию.

«Тем более что она позволяет говорить на самые закрытые темы», — подытожил представитель Кремля.

Разговор президентов России и США по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря.