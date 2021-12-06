Большинство пожелавших покинуть ЮАР россиян вылетели на родину
- Reuters
«Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в Россию уже вылетели. Поэтому нужды в увеличении провозных ёмкостей на данный момент нет. Будут ещё рейсы по обычному расписанию авиакомпаний», — приводит РИА Новости заявление.
В ведомстве добавили, что в понедельник состоится один рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Москву.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса.