Большинство пожелавших покинуть ЮАР россиян вылетели на родину

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Большинство россиян, пожелавших покинуть ЮАР, вылетели на родину. Об этом сообщили в российском посольстве в Эфиопии.
Большинство пожелавших покинуть ЮАР россиян вылетели на родину
  • Reuters

«Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в Россию уже вылетели. Поэтому нужды в увеличении провозных ёмкостей на данный момент нет. Будут ещё рейсы по обычному расписанию авиакомпаний», — приводит РИА Новости заявление.

В ведомстве добавили, что в понедельник состоится один рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Москву.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса.

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