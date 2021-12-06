SIPRI: объём продаж вооружений топ-100 компаний мира вырос на 1,3% в условиях пандемии

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Объём продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира составил в 2020 году $531 млрд, что на 1,3% больше в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом.
SIPRI: объём продаж вооружений топ-100 компаний мира вырос на 1,3% в условиях пандемии
  • Reuters

Об этом говорится в опубликованном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В документе уточняется, что продажи оружия выросли, несмотря на то что мировая экономика упала на 3,1% в течение первого года пандемии.

«Промышленные гиганты в значительной степени были защищены устойчивым государственным спросом на товары и услуги военного назначения», — сказала Александра Маркштейнер, исследователь программы SIPRI по военным расходам и производству оружия.

Отмечается, что в рейтинге продолжают доминировать компании из США. Далее идут китайские фирмы.

По данным SIPRI, продажи российского оружия снижаются третий год подряд.

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