Премьер Японии заявил о стремлении к всестороннему развитию отношений с Россией

Япония будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

«С Россией мы будем стремиться к всестороннему развитию отношений в рамках нашей позиции — решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — цитирует ТАСС Кисиду.

Он подчеркнул, что с соседними странами японское правительство будет продвигать дипломатию, основанную на национальных интересах и направленную на поддержание мира и стабильности в регионе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Японией и сохраняет политическую волю для диалога по имеющимся проблемам.