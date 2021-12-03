В ФРГ высказались против политики США касательно «Северного потока — 2»

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Премьер-министр федеральной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью изданию Der Spiegel рассказала, что подготовка новых санкций со стороны США против газопровода «Северный поток — 2» противоречит договорённостям между Германией и Соединёнными Штатами.
В ФРГ высказались против политики США касательно «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2/Igor Kuznecov

«Я крайне сбита с толку из-за того, что конгресс США вновь поднимает эту тему, после того как правительство ФРГ достигло согласия с американским правительством о том, что против наших компаний санкций не будет», — передаёт РИА Новости её заявление.

По словам Швезиг, все разрешения для газопровода получены легитимным путем.

«Не может быть, чтобы между друзьями были угрозы санкциями», — подчеркнула немецкий премьер.

Она выразила надежду, что данные попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и правительством США прекратятся.

«Нам нужен этот газопровод», — подытожила Швезиг.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что попытки Соединённых Штатов помешать запуску газопровода «Северный поток — 2» являются «трагикомедийным сюжетом».

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