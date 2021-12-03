В ФРГ высказались против политики США касательно «Северного потока — 2»
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«Я крайне сбита с толку из-за того, что конгресс США вновь поднимает эту тему, после того как правительство ФРГ достигло согласия с американским правительством о том, что против наших компаний санкций не будет», — передаёт РИА Новости её заявление.
По словам Швезиг, все разрешения для газопровода получены легитимным путем.
«Не может быть, чтобы между друзьями были угрозы санкциями», — подчеркнула немецкий премьер.
Она выразила надежду, что данные попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и правительством США прекратятся.
«Нам нужен этот газопровод», — подытожила Швезиг.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что попытки Соединённых Штатов помешать запуску газопровода «Северный поток — 2» являются «трагикомедийным сюжетом».