Польша согласилась с помощью Чехии в ситуации на границе с Белоруссией

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Польша согласилась принять помощь Чехии при решении ситуации на польско-белорусской границе.
Польша согласилась с помощью Чехии в ситуации на границе с Белоруссией
  • Reuters

«Польша согласилась принять помощь Чехии при решении ситуации на польско-белорусской границе. Теперь пройдут переговоры о конкретных вариантах данной помощи», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны Чехии.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Прага предложила помощь Варшаве в виде направления на польско-белорусскую границу полицейских или военнослужащих и ждёт ответа от польской стороны.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Венгрия и Чехия намерены направить своих военных для помощи на польско-белорусскую границу.

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