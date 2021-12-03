Польша согласилась с помощью Чехии в ситуации на границе с Белоруссией
- Reuters
«Польша согласилась принять помощь Чехии при решении ситуации на польско-белорусской границе. Теперь пройдут переговоры о конкретных вариантах данной помощи», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны Чехии.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Прага предложила помощь Варшаве в виде направления на польско-белорусскую границу полицейских или военнослужащих и ждёт ответа от польской стороны.
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Венгрия и Чехия намерены направить своих военных для помощи на польско-белорусскую границу.