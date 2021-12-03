В Швейцарии ужесточили санитарные меры против COVID-19

Федеральный совет Швейцарии усилил санитарные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.

С понедельника, 6 декабря 2021 года, применение сертификата по коронавирусу и обязательное ношение масок расширится.

Для частных мероприятий с участием более десяти человек отныне рекомендовано наличие у всех приглашенных ковидного пропуска.

Пропуск также потребуется теперь на любые спортивные и культурные мероприятия внутри помещений, а вне помещений — с числом участников более 300 человек.

Установлено правило обязательного ношения масок внутри всех помещений. В ресторанах и барах теперь разрешено обслуживание посетителей только за столиками. Исключение составляют случаи, когда все присутствующие вакцинированы или переболели ковидом.

Предприятиям и учреждениям рекомендовано перевести сотрудников на работу из дома.

Ранее сообщалось, что зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».