Сийярто назвал 2021 год самым успешным в венгеро-российских отношениях

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Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался о венгеро-российских отношениях.
Сийярто назвал 2021 год самым успешным в венгеро-российских отношениях
  • © Bernadett Szabo
  • Reuters

«Благодаря закупке вакцин и заключению долгосрочного соглашения на поставку газа можно сказать без преувеличения: 2021 год стал самым успешным годом в венгеро-российских отношениях», — заявил Сийярто.

Как сообщает РИА Новости, его заявление приводит канцелярия венгерского правительства.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы.

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