Сийярто назвал 2021 год самым успешным в венгеро-российских отношениях
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«Благодаря закупке вакцин и заключению долгосрочного соглашения на поставку газа можно сказать без преувеличения: 2021 год стал самым успешным годом в венгеро-российских отношениях», — заявил Сийярто.
Как сообщает РИА Новости, его заявление приводит канцелярия венгерского правительства.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы.