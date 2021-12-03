Сийярто назвал 2021 год самым успешным в венгеро-российских отношениях

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался о венгеро-российских отношениях.

«Благодаря закупке вакцин и заключению долгосрочного соглашения на поставку газа можно сказать без преувеличения: 2021 год стал самым успешным годом в венгеро-российских отношениях», — заявил Сийярто.

Как сообщает РИА Новости, его заявление приводит канцелярия венгерского правительства.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы.