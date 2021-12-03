Песков заявил, что дата разговора Путина и Байдена пока не согласована

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласована.
Песков заявил, что дата разговора Путина и Байдена пока не согласована
  • © РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

«Точная дата по-прежнему не согласована. Ведётся работа», — сказал Песков.

Он отметил, что речь идёт о формате разговора по видео-конференц-связи.

«Это может быть и в следующую неделю, и через неделю, здесь, я ещё раз повторяю, нет согласованной даты», — добавил Песков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться 7 декабря.

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