Глава Минздрава ЮАР: омикрон-штамм вызывает лёгкую форму заболевания у вакцинированных

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Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил, что омикрон-штамм коронавируса вызывает лёгкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию.
Глава Минздрава ЮАР: омикрон-штамм вызывает лёгкую форму заболевания у вакцинированных
  • © AP Photo / Eranga Jayawardena

«Омикрон-штамм вызывает заболевание в лёгкой форме у прошедших вакцинацию лиц, но увеличивает количество госпитализированных среди непривитых», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, ЮАР находится на пороге четвёртой волны пандемии коронавируса.

Он отметил, что «за последние семь дней число случаев заболевания COVID-19 резко выросло».

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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