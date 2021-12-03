Глава Минздрава ЮАР: омикрон-штамм вызывает лёгкую форму заболевания у вакцинированных

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил, что омикрон-штамм коронавируса вызывает лёгкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию.

«Омикрон-штамм вызывает заболевание в лёгкой форме у прошедших вакцинацию лиц, но увеличивает количество госпитализированных среди непривитых», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, ЮАР находится на пороге четвёртой волны пандемии коронавируса.

Он отметил, что «за последние семь дней число случаев заболевания COVID-19 резко выросло».

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.