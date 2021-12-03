Премьер Канады провёл переговоры с Зеленским

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе главы канадского правительства.

Как отмечается, в основном лидеры говорили о ситуации с якобы имеющей место «активностью» российских военных у восточных границ Украины.

«Премьер-министр Трюдо заявил о настоятельной необходимости деэскалации ситуации со стороны России», — говорится в сообщении.

Канадский премьер «подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины».

К тому же стороны обсудили борьбу с пандемией и ситуацию вокруг катастрофы украинского самолёта Boeing, сбитого в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с украинским президентом.