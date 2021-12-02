В ряде районов Норвегии ввели ограничения в связи с новым штаммом COVID-19

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В Норвегии ужесточили антикоронавирусные ограничения в некоторых коммунах после выявления случаев штамма коронавируса «омикрон» в стране, заявила глава Минздрава королевства Ингвильд Хьеркол.
В ряде районов Норвегии ввели ограничения в связи с новым штаммом COVID-19
  • РИА Новости

«С полуночи вводится требование о ношении масок, по возможности организации рабочих мест удалённо, ограничении количества участников мероприятий в Осло и ряде других коммун», — цитирует министра РИА Новости.

По её словам, масочный режим будет обязательным в местах, где невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции в один метр: в магазинах, ресторанах и кафе, общественном транспорте и такси. Отмечается, что нововведения не коснутся детей в возрасте младше 12 лет.

Работодатели обязаны предоставлять сотрудникам возможность работать в дистанционном режиме несколько раз в неделю.

По словам Хьеркол, ужесточение ограничений будет касаться около 22 коммун, где есть риск распространения штамма «омикрон».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что власти рассмотрят вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение из-за нового штамма коронавируса.

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