Aamaj News: талибы вступили в столкновение с иранскими пограничниками и захватили КПП

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Афганское агентство Aamaj News сообщило о столкновении членов «Талибана»* с иранскими пограничниками, а также о захвате радикалами контрольно-пропускного пункта «Дост-Мохаммад» на границе с Ираном. При этом иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник отвергает сообщения о взятии КПП под контроль движения и отмечает, что слухи об этом «в корне ложны».
Aamaj News: талибы вступили в столкновение с иранскими пограничниками и захватили КПП
  • AP

«Источники подтверждают, что силы талибов захватили блокпосты «Дост-Мохаммад» и «Бала Сиа Чешман» на границе в районе Конг афганской провинции Нимроз после ожесточённых боёв между талибами и иранскими пограничникам», — сообщает Aamaj News.

Вместе с тем Tasnim отмечает, что вблизи провинции Нимроз действительно произошло столкновение «из-за недопонимания границы».

«В интервью Tasnim информированный чиновник подчеркнул, что слухи о захвате талибами контрольно-пропускных пунктов на границе Ирана в корне ложны. Некоторые фотографии были опубликованы в первые моменты конфликта, и теперь пограничники полностью контролируют границы страны», — говорится в сообщении иранского агентства.

Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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