Aamaj News: талибы вступили в столкновение с иранскими пограничниками и захватили КПП
- AP
«Источники подтверждают, что силы талибов захватили блокпосты «Дост-Мохаммад» и «Бала Сиа Чешман» на границе в районе Конг афганской провинции Нимроз после ожесточённых боёв между талибами и иранскими пограничникам», — сообщает Aamaj News.
Вместе с тем Tasnim отмечает, что вблизи провинции Нимроз действительно произошло столкновение «из-за недопонимания границы».
«В интервью Tasnim информированный чиновник подчеркнул, что слухи о захвате талибами контрольно-пропускных пунктов на границе Ирана в корне ложны. Некоторые фотографии были опубликованы в первые моменты конфликта, и теперь пограничники полностью контролируют границы страны», — говорится в сообщении иранского агентства.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.