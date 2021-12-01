Столтенберг счёл неприемлемой мысль о том, что Россия может обладать сферой влияния

НАТО считает неприемлемой мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния, так как её соседи являются суверенными государствами, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также заявил, что не желает возвращаться в мир, где «большие страны могли бы накладывать ограничения на малые».

«Сам вопрос уже отражает тот факт, который должен насторожить нас и который неприемлем, — что у России есть сфера влияния», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном приёме Украины в НАТО и том, как это может повлиять на отношения с Россией.

По его словам, это значит, что Россия «пытается восстановить принятие того, что она имеет право контролировать своих соседей».

«И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться, мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые страны могли делать», — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что сам является выходцем из малой «страны на границе с Россией» (Норвегии).

«Я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали право России устанавливать свою сферу влияния на севере и что Норвегия, как маленькая независимая страна, должна или не должна делать», — сказал глава альянса.

Столтенберг добавил, что Россия «не имеет права вето или права голоса в этом вопросе», а также «не может пытаться устанавливать свою сферу интересов».