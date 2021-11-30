Госдеп США ввёл визовые ограничения против девяти должностных лиц Кубы

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Госдеп США утвердил визовые ограничения для должностных лиц Кубы, в числе которых — представители МВД и вооружённых сил республики, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
Госдеп США ввёл визовые ограничения против девяти должностных лиц Кубы
  • AP

«Сегодня Госдеп ввёл визовые ограничения против девяти должностных лиц Кубы в качестве наказания тех, кто подрывает возможности кубинского народа улучшать свои политические и экономические условия, а также свою безопасность», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Блинкен отметил, что в США поддерживают народ Кубы в борьбе за основные свободы.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что посольство США в стране ведёт «подрывную деятельность».

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