Путин: в России озабочены проводимыми у границ государства учениями

Россия испытывает определённые озабоченности в связи с проводимыми у границ государства незапланированными учениями, заявил российский президент Владимир Путин.

«Российская Федерация также испытывает определённые озабоченности в связи с тем, что возле её границ проводятся крупномасштабные учения», — сказал Путин во время выступления на форуме «Россия зовёт!».

Президент добавил, что в том числе проводятся незапланированные учения, как это было совсем недавно в Чёрном море.

Он напомнил, как в 20 км от российской границы летали стратегические бомбардировщики, которые, как правило, несут на борту высокоточное или ядерное оружие.

«И это всё создаёт угрозу для нас», — подчеркнул президент.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об учениях США, в ходе которых десять американских стратегических бомбардировщиков Global Thunder отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.

Подробнее — в материале RT.