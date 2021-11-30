Путин: в России озабочены проводимыми у границ государства учениями
- AP
«Российская Федерация также испытывает определённые озабоченности в связи с тем, что возле её границ проводятся крупномасштабные учения», — сказал Путин во время выступления на форуме «Россия зовёт!».
Президент добавил, что в том числе проводятся незапланированные учения, как это было совсем недавно в Чёрном море.
Он напомнил, как в 20 км от российской границы летали стратегические бомбардировщики, которые, как правило, несут на борту высокоточное или ядерное оружие.
«И это всё создаёт угрозу для нас», — подчеркнул президент.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об учениях США, в ходе которых десять американских стратегических бомбардировщиков Global Thunder отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.
Подробнее — в материале RT.