Министр иностранных дел Бразилии рассказал о повестке рабочего визита в Москву

Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса посетил с рабочим визитом Россию, где намерен обсудить вопросы двустороннего сотрудничества с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он положительно оценил взаимодействие стран, отметив, что сотрудничество происходит по широкому кругу вопросов.

Об этом министр рассказал в эксклюзивном интервью «Российской газете».

«Бразилия и Россия имеют давнюю историю дружбы и сотрудничества. Дипломатические отношения установлены ещё в 1828 году. Мы сотрудничаем по широкому кругу вопросов и добиваемся конкретных результатов в различных областях, таких как торговля, сельское хозяйство, наука и технологии, а также сотрудничество в космической сфере. Это способствовало тому, что в 2000 году наши отношения поднялись до уровня стратегического партнёрства», — сказал Карлос Франса.

Он, в частности, отметил, что надеется, что в ближайшие годы двусторонние контакты с Россией станут более интенсивными. С этой целью бразильская сторона намерена подписать новый План политических консультаций.

«Также надеемся продолжить подготовку к следующему заседанию Комиссии высокого уровня (КВУ), сопредседателями которой являются вице-президент Бразилии и премьер-министр России. Она должна пройти в Бразилии в 2022 году. КВУ станет продолжением заседания Межправительственной комиссии, состоявшегося в октябре этого года в Бразилии», — сказал министр.

Как ранее сообщало «Крыминформ», депутаты Госсовета Крыма утвердили в первом чтении соглашение о сотрудничестве с Никарагуа.