Министр иностранных дел Бразилии рассказал о повестке рабочего визита в Москву
- AP
Об этом министр рассказал в эксклюзивном интервью «Российской газете».
«Бразилия и Россия имеют давнюю историю дружбы и сотрудничества. Дипломатические отношения установлены ещё в 1828 году. Мы сотрудничаем по широкому кругу вопросов и добиваемся конкретных результатов в различных областях, таких как торговля, сельское хозяйство, наука и технологии, а также сотрудничество в космической сфере. Это способствовало тому, что в 2000 году наши отношения поднялись до уровня стратегического партнёрства», — сказал Карлос Франса.
Он, в частности, отметил, что надеется, что в ближайшие годы двусторонние контакты с Россией станут более интенсивными. С этой целью бразильская сторона намерена подписать новый План политических консультаций.
«Также надеемся продолжить подготовку к следующему заседанию Комиссии высокого уровня (КВУ), сопредседателями которой являются вице-президент Бразилии и премьер-министр России. Она должна пройти в Бразилии в 2022 году. КВУ станет продолжением заседания Межправительственной комиссии, состоявшегося в октябре этого года в Бразилии», — сказал министр.
Как ранее сообщало «Крыминформ», депутаты Госсовета Крыма утвердили в первом чтении соглашение о сотрудничестве с Никарагуа.