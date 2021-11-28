Лавров и глава МИД Палау обменялись поздравлениями с 15-летием установления дипотношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Палау Густав Айтаро обменялись поздравительными телеграммами по случаю 15-летия установления дипломатических отношений между Россией и Палау.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«По случаю 15-летия установления дипломатических отношений состоялся обмен поздравлениями между министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым и министром иностранных дел Республики Палау Г. Айтаро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в телеграмме главы внешнеполитического ведомства России, в частности, отмечено, что углубление российско-палауанского взаимодействия в решении актуальных задач международной и региональной повестки дня, в том числе в рамках формата «Россия — малые островные развивающиеся государства Тихого океана», будет способствовать устойчивому экономическому росту, обеспечению стабильности и безопасности в АТР».