Президент Косова призвала найти виновных в гибели людей при обстреле автобуса

Президент самопровозглашённого Косова Вьоса Османи призвала правоохранительные органы найти преступников, виновных в гибели людей при обстреле школьного автобуса в Глочане.

«Призываю правоохранительные органы как можно скорее найти совершивших преступление и привести их к правосудию», — написала она на своей странице в Facebook.

Османи обратилась к пострадавшим, пожелав им скорейшего выздоровления, и выразила соболезнования семьям погибших.

Ранее национальное телевидение Сербии сообщило об обстреле неизвестными транспортного средства во время перевозки школьников в селе Глочане.

По данным портала Kosovo online, погибли четыре человека — двое школьников, водитель и кондуктор. Ещё несколько человек получили ранения.