Глава ЕК призвала запретить въезд из стран, где распространён новый штамм COVID-19

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен порекомендовала странам Евросоюза запретить въезд из государств, затронутых новым вариантом коронавируса, обнаруженным в Южной Африке.
Глава ЕК призвала запретить въезд из стран, где распространён новый штамм COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её видеозаявление.

«Все воздушные перевозки в эти государства должны быть приостановлены до тех пор, пока у нас не будет чёткого понимания угрозы, которую несёт этот вариант вируса», — подчеркнула глава ЕК.

По её мнению, туристы, которые возвращаются из стран, где фиксируется заболевание этим штаммом, должны проходить строгий карантин.

26 ноября стало известно, что первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Бельгии.

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