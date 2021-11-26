Посол Британии в Киеве сочла ошибкой сообщения СМИ о поставках британских ракет Украине

Британский посол в Киеве Мелинда Симмонс выразила мнение, что сообщение газеты The Times о переговорах по поводу поставки ракет для флота и авиации Украины было ошибочным. Она подчеркнула, что соглашение между странами предусматривает наращивание потенциала украинских ВМС.

Как напомнила дипломат, соглашение было подписано в прошлом году, когда президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Лондоне, где «договорился с Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания помогла нарастить потенциал украинского флота».

Симмонс подчеркнула, что это касается развития инфраструктуры портов и военно-морских кораблей.

«Это не договор о предоставлении оружия. Это соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идёт лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС», — сказала она изданию «Сегодня».

Как в октябре писала британская газета, Лондон ведёт переговоры с Киевом о продаже разработанных MBDA «ракет класса «земля — земля» для украинских патрульных катеров», а также для авиации. Стоимость каждой ракеты составляет порядка £100 тыс.

Также о возможных поставках британских ракет Brimstone Sea Spear сообщали в Министерстве обороны Украины.