Посол Британии в Киеве сочла ошибкой сообщения СМИ о поставках британских ракет Украине
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Как напомнила дипломат, соглашение было подписано в прошлом году, когда президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Лондоне, где «договорился с Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания помогла нарастить потенциал украинского флота».
Симмонс подчеркнула, что это касается развития инфраструктуры портов и военно-морских кораблей.
«Это не договор о предоставлении оружия. Это соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идёт лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС», — сказала она изданию «Сегодня».
Как в октябре писала британская газета, Лондон ведёт переговоры с Киевом о продаже разработанных MBDA «ракет класса «земля — земля» для украинских патрульных катеров», а также для авиации. Стоимость каждой ракеты составляет порядка £100 тыс.
Также о возможных поставках британских ракет Brimstone Sea Spear сообщали в Министерстве обороны Украины.