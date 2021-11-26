В Гаване открыли центр по сохранению наследия Фиделя Кастро в пятую годовщину смерти кубинского лидера.

Как сообщает ТАСС, в столице в присутствии генерала армии Рауля Кастро, президента Мигеля Диас-Канеля и главы Венесуэлы Николаса Мадуро открыли Центр Фиделя Кастро, который посвящен историческому наследию лидера кубинской революции 1959 года.

Среди главных достопримечательностей центра — коллекция из более чем 40 тыс. изображений кубинского лидера.

Кастро — один из лидеров кубинской революции, который впоследствии на протяжении нескольких десятилетий возглавлял страну.