Минторг США включил 27 компаний в список противоречащих политике нацбезопасности страны
- AP
Об этом говорится в пресс-релизе Минторга США.
«Глобальная торговля и коммерция должны способствовать миру, процветанию и хорошо оплачиваемой работе, а не рискам для национальной безопасности», — заявила министр торговли Джина Раймондо.
Она добавила, что Министерство торговли стремится эффективно использовать экспортный контроль для защиты национальной безопасности.
В документе ведомства говорится, что в список добавлены организации, которые были причастны, вовлечены или рискуют быть причастны к деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США.