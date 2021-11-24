Минторг США включил 27 компаний в список противоречащих политике нацбезопасности страны

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Министерство торговли США включило 27 иностранных компаний в список юридических лиц, которые противоречат политике американской национальной безопасности. В частности, в список включены компании из Китая, Японии, Сингапура и Пакистана.
Минторг США включил 27 компаний в список противоречащих политике нацбезопасности страны
  • AP

Об этом говорится в пресс-релизе Минторга США.

«Глобальная торговля и коммерция должны способствовать миру, процветанию и хорошо оплачиваемой работе, а не рискам для национальной безопасности», — заявила министр торговли Джина Раймондо.

Она добавила, что Министерство торговли стремится эффективно использовать экспортный контроль для защиты национальной безопасности.

В документе ведомства говорится, что в список добавлены организации, которые были причастны, вовлечены или рискуют быть причастны к деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США.

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