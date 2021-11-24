В Ираке назвали сроки завершения вывода из страны иностранных войск

Представитель Объединённого оперативного командования Вооружённых сил Ирака генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи рассказал, когда завершится вывод из страны иностранных войск.

Об этом сообщает агентство INA.

По словам генерал-майора, отвод иностранных войск идёт по запланированному графику, большая часть боевых частей покинула Ирак. В стране остались только советники и те, кто работал в области разведки, а также обучал и консультировал.

«Оставшиеся иностранные силы — небольшая часть — покинут страну в течение 15 дней, за исключением тех, чья миссия связана с консультированием, предоставлением информации и поддержкой иракских сил безопасности», — отметил аль-Хафаджи.

По словам генерала, иностранных военных баз на территории Ирака не осталось, «за исключением незначительного иностранного присутствуя на базе в Айн-эль-Асаде».