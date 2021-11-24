Глава МИД Ливана прокомментировал ситуацию с налаживанием производства «Спутника V»

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Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб прокомментировал ситуацию с налаживанием производства «Спутника V» в стране.
Глава МИД Ливана прокомментировал ситуацию с налаживанием производства «Спутника V»
  • AP

«Мы обсуждали связанные с вакциной «Спутник V» вопросы, нам пообещали ускорить дело, с тем чтобы мы начали производить эту вакцину в Ливане и экспортировать её за рубеж», — цитирует РИА Новости Бу Хабиба.

Он отметил, что сотрудничество налажено пока только в частном секторе.

По его словам, многие в Ливане привиты российской вакциной.

5 августа глава Минпрома Ливана Имад Хубалла рассказал о планах производства российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

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