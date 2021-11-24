Пентагон реорганизовал группу по отслеживанию НЛО

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Министерство обороны США реорганизовало специальную группу, которая занимается отслеживанием неопознанных летающих объектов.

Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

Новое подразделение получило название AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам).

«AOIMSG будет заниматься синхронизацией усилий министерства (обороны) и других правительственных ведомств США с целью обнаружения, идентификации и установления принадлежности вызывающих интерес объектов…, а также оценки и смягчения любых связанных с ними угроз безопасности полетов и национальной безопасности», — отметили в Пентагоне.

В августе 2020 года сообщалось, что Пентагон создал рабочую группу, которая будет расследовать случаи появления «неопознанных воздушных феноменов». 

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