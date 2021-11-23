SVT: Россия высмеяла Швецию из-за заявления о военной помощи Украине

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Эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин в эфире телеканала SVT заявила, что Россия подняла на смех главу Минобороны Швеции Петера Хультквиста из-за его слов об отправке военнослужащих в Киев.

«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — приводит РИА Новости текст заявления дипведомства.

Ранее Хультквиста сообщил, что Швеция может разместить своих военных на Украине. В ответ на это российское посольство напомнило ему о поражении Швеции в Полтавской битве в 1709 году.

Паллин, описывая ситуацию, сочла, что «таким образом Россия поднимает Швецию на смех».

В сентябре стало известно, что Швеция, Дания и Норвегия намерены подписать соглашение о военном сотрудничестве для противостояния вызовам в области безопасности в Балтийском регионе. По словам главы Минобороны Швеции Петера Хультквиста, потенциальная угроза якобы исходит от России. Подробнее — в материале RT.

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