Четверо сирийских военных погибли при обстрелах боевиков

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что четверо сирийских военнослужащих погибли и один ранен в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама.

«В провинции Алеппо в результате артиллерийского удара боевиков со стороны населённого пункта Блинта по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Бала один сирийский военнослужащий ранен. Также в результате снайперских обстрелов, произведённых террористами из районов Кафер-Нуран и Кафер-Хани по позициям правительственных сил в районах населённых пунктов Кафер-Халаб и Урум-эс-Сугра, погибли двое сирийских военнослужащих», — цитирует ТАСС Кулитя.

По его словам, один сирийский военнослужащий погиб в провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, ещё один — в провинции Хама в результате обстрела из крупнокалиберного пулемёта.

Ранее сообщалось, что террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.