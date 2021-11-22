Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн вышел на свободу после трёхлетнего заключения

Экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что его освободили после трёх лет заключения.

«Вот как выглядит полученная наконец свобода», — написал Коэн в Twitter, приложив селфи из машины.

The official end to the #CohenConfinementCountdown…This is what freedom finally looks like! pic.twitter.com/mc1rpeCglb — Michael Cohen (@MichaelCohen212) November 22, 2021

Как пишет CNN, последний год с лишним Коэн отбывал срок в своей «шикарной квартире на Парк-авеню».

«Моё освобождение сегодня не отменяет действий, которые я совершил по указам Дональда Трампа и в его интересах», — отметил бывший адвокат.

В декабре 2018 года Коэна приговорили к трём годам тюремного заключения. Он признал свою вину в банковских аферах, а также в нарушении избирательного законодательства.

В начале 2019 года экс-адвокат дал показания в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США. В ходе слушаний он назвал Трампа расистом и мошенником.

Также Коэн заявил, что у него нет доказательств «сговора» Дональда Трампа с Россией.