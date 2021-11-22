Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн вышел на свободу после трёхлетнего заключения

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Экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что его освободили после трёх лет заключения.
Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн вышел на свободу после трёхлетнего заключения
  • Reuters

«Вот как выглядит полученная наконец свобода», — написал Коэн в Twitter, приложив селфи из машины.

Как пишет CNN, последний год с лишним Коэн отбывал срок в своей «шикарной квартире на Парк-авеню».

«Моё освобождение сегодня не отменяет действий, которые я совершил по указам Дональда Трампа и в его интересах», — отметил бывший адвокат.

В декабре 2018 года Коэна приговорили к трём годам тюремного заключения. Он признал свою вину в банковских аферах, а также в нарушении избирательного законодательства.

В начале 2019 года экс-адвокат дал показания в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США. В ходе слушаний он назвал Трампа расистом и мошенником.

Также Коэн заявил, что у него нет доказательств «сговора» Дональда Трампа с Россией.

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