Одна из крупнейших энергокомпаний Британии объявила о банкротстве

Одна из крупнейших энергокомпаний Великобритании Bulb объявила о банкротстве из-за высоких цен на газ.

«Мы приняли непростое решение поддержать перевод Bulb под специальное управление. Этот процесс создан для того, чтобы защитить клиентов Buld, гарантировать, что никаких изменений не будет в поставках, и защитить остаток на счёте», — говорится в заявлении компании.

Компания назвала причиной банкротства рекордные цены на газ и их крайнюю волатильность.

Как отмечает Sky News, Bulb является седьмой крупнейшей энергетической компанией Великобритании. Она была создана в 2015 году.

По данным РИА Новости, в Британии с начала года обанкротились 25 энергетических компаний из-за подорожания газа.