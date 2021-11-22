Посла Германии вызвали в МИД Ирана после нападения на иранское консульство в Гамбурге
- Reuters
«Мы выразили протест послу Германии в Тегеране по этому поводу, и он также передал позицию Тегерана своим властям», — цитирует Хатибзаде агентство ISNA.
Он подчеркнул, что произошедший инцидент нарушает положения Венской конвенции и власти Ирана занимаются решением вопроса совместно с правительством Германии.
Как сообщали немецкие СМИ, в конце прошлой недели в Гамбурге было организовано расследование по факту попытки поджога генконсульства Ирана. После инцидента были задержаны двое граждан Румынии, но затем их отпустили.