В Висконсине при наезде авто на толпу на рождественском параде погиб один человек
«По меньшей мере один человек погиб и более 20 получили ранения», — информирует телеканал CBS 58 со ссылкой на данные полиции.
По информации сотрудников правопорядка, они получили видео, снятое на мобильный телефон, где виден красный внедорожник, сбивающий пешеходов.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, у полиции уже есть подозреваемый.
В июле в Испании девять человек пострадали при наезде машины на террасу бара.