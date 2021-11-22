В Висконсине при наезде авто на толпу на рождественском параде погиб один человек

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В американском штате Висконсин в городе Уокеш автомобиль совершил наезд на толпу на рождественском параде, в результате чего один человек скончался и ещё 20 получили травмы.

«По меньшей мере один человек погиб и более 20 получили ранения», — информирует телеканал CBS 58 со ссылкой на данные полиции.

По информации сотрудников правопорядка, они получили видео, снятое на мобильный телефон, где виден красный внедорожник, сбивающий пешеходов.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, у полиции уже есть подозреваемый.

В июле в Испании девять человек пострадали при наезде машины на террасу бара.

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