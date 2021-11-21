Путин запланировал контакты с лидерами Сербии и Палестины на следующей неделе

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Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с лидерами Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом на следующей неделе.
Путин запланировал контакты с лидерами Сербии и Палестины на следующей неделе
  • © РИА Новости / POOL

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Также глава государства планирует принять главу ФНС Даниила Егорова и провести заседания с кабмином и Советом безопасности России, пишет агентство.

Президент Сербии на прошлой неделе заявил о намерениях обсудить с Путиным цены на газ и объёмы газовых поставок в Сербию. Он выразил надежду на понимание со стороны Владимира Путина по газовому вопросу.

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики уведомил об официальном визите в Москву президента страны Махмуда Аббаса 23 ноября.

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