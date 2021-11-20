Французский обозреватель перечислил «пороховые бочки» Европы

Обозреватель газеты Ouest-France Фабьен Казенав перечислил три европейских региона, политическая напряжённость в которых, по его мнению, может перерасти в прямое столкновение.

В частности, как пишет РИА Новости, Казенав выражает опасения в связи с интенсификацией напряжения на польско-белорусской границе из-за скопления беженцев из Иракского Курдистана.

По мнению журналиста, в такой обстановке есть риск случайного инцидента с «польским, литовским, латышским или белорусским военным».

Другим регионом напряжённости он назвал границу России и Украины.

Третьим местом, где есть риск столкновений, Казенав назвал территорию Боснии и Герцеговины в связи с распространением националистических настроений в разных частях страны.