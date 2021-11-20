Французский обозреватель перечислил «пороховые бочки» Европы
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В частности, как пишет РИА Новости, Казенав выражает опасения в связи с интенсификацией напряжения на польско-белорусской границе из-за скопления беженцев из Иракского Курдистана.
По мнению журналиста, в такой обстановке есть риск случайного инцидента с «польским, литовским, латышским или белорусским военным».
Другим регионом напряжённости он назвал границу России и Украины.
Третьим местом, где есть риск столкновений, Казенав назвал территорию Боснии и Герцеговины в связи с распространением националистических настроений в разных частях страны.