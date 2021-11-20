Дональда Туска лишили водительских прав на три месяца

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Бывшего председателя Евросовета, экс-премьера Польши Дональда Туска лишили водительских прав на три месяца за превышение скорости.
Дональда Туска лишили водительских прав на три месяца
  • Reuters

«Есть нарушение правил дорожного движения. Есть наказание в виде лишения прав на три месяца, десяти штрафных баллов и штрафа», — написал Туск в Twitter.

Он отметил, что считает наказание справедливым и принимает его без дискуссии.

Как уточнила пресс-секретарь местной полиции Анна Павловская, инцидент произошёл в центральном Мазовецком воеводстве.

«Около 11:00 (13:00 мск) в местности Вишнево возле города Млава полиция задержала 64-летнего водителя Skoda, который в городской черте превысил скорость более чем на 50 км/ч. Он лишился прав и получил штраф», — цитирует её ТАСС.

В 2019 году герцог Эдинбургский Филипп решил добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал.

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